Traffico Roma del 27-01-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 gennaio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione non molte le novità non molto anche ilregistrato al momento sulla rete viene la cittadina nessuna segnalazione su raccordo e consolari fuori territori sonoFirenze da segnalare la chiusura del casello di Orte dai per le due direzioni la causa una manifestazione di protesta a coloro che provengono dasuggeriamo come uscita alternativa a quella di Magliano Sabina seconda prova live per Coez e frah Quintale questa sera al palazzo dello sport dell’EUR probabili i disagi per ilsulla Cristoforo Colombo già dal tardo pomeriggio trasporto pubblico cena tutta domenica a firma la linea C della metropolitana attivo un servizio bus sostitutivo su tutta la tratta la temporanea sostituzione con bus spiega la TAC Si rende necessaria per ...