Traffico Roma del 27-01-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità oggi e domani bus navetta al posto dei treni sulla linea della metropolitana è in corso da ieri sera Un breve cantiere sulla linea per un intervento di manutenzione straordinaria e la circolazione dei treni è stata sospesa il collegamento segue comunque consuete orari e questa notte il servizio Sara prolungato come per le altre metro fino all’una e trenta E dalla prossima settimana temporanea e modifiche della viabilità a Monteverde in viale delle Mura Gianicolensi per la rimozione di un ponteggio dal 3 febbraio per le potature in via Ozanam la strada sarà chiusa per tre giorni tra Piazza di Donna Olimpia e via Catel In collaborazione con Luce Verde infomobilità