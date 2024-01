Traffico Roma del 27-01-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 gennaio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto da Massimo peschi Buon pomeriggio ho trafficato il tratto Casilina Appia del raccordo anulare con code a tratti anche per un incidente A2 direzione per un altro incidente troviamo code anche in carreggiata esterna tra le uscite Cassia e Trionfale è invece ilintenso provocare code a tratti lungo via del Foro Italico tra la Salaria e viale della Moschea nelle due direzioni nel pomeriggio in centro a partire dalle 15 manifestazione con corteo da Piazza Vittorio Emanuele II a Piazza di Porta San Giovanni previste quindi deviazioni e limitazioni di percorso per diverse linee di bus ancora trasporto pubblico per lavori urgente il servizio della metro C dalla serata di ieri e fino a tutto domani domenica 28 gennaio e sostituito da un servizio bus sull’intera linea la regolare ripresa è prevista per lunedì ...