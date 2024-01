Traffico Roma del 27-01-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 gennaio 2024) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani incidenti con disagi alsu via Tunisi altezza via Andrea Doria e poi su via Carlo Alberto Dalla Chiesa nei pressi di viale Giulio Cesare al centro questo pomeriggio alle 15 manifestazione di protesta il corteo da Piazza Vittorio Emanuele II si muoverà verso Piazza di Porta San Giovanni previste deviazioni e limitazioni di percorso per diverse linee di bus questa sera alle 21 per un concerto al palazzo dello sport all’Eur possibili disagi per ilsulla Cristoforo Colombo già dal tardo pomeriggio maggiori informazioni su queste da altre notizie sul sito.luceverde.it è tutto e come sempre Grazie per l’attenzione usa il cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...