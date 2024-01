Traffico Roma del 27-01-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 gennaio 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione in studio Sonia cerquetaniscorrevole al momento su strade ed autostrade della capitale questa sera alle 21 per un concerto al palazzo dello sport all’Eur possibile i disagi per ilsulla Cristoforo Colombo e questo già dal tardo pomeriggio per il trasporto pubblico oggi le linee metropolitane seguono l’orario prolungato con le ultime corse dal capolinea alla 1:30 di notte mentre il servizio della metro C per lavori da ieri alle ore 21 e fino a tutta Domenica 28 gennaio e sostituito da un servizio bus sull’intera linea il servizio riprenderà regolarmente lunedì mattina alle ore 5 ma per i dettagli di queste notizie potete consultare nel sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale ...