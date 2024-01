Traffico commerciale e canale di Suez | diminuito del 42%

(Di sabato 27 gennaio 2024) Onu: "Preoccupati che gli attacchi alle spedizioni" In due mesi ilche passa per ildidel 42% a causa degli attacchi degli Houthi dello Yemen alle navi cargo, costrette a navigare attorno al Capo di Buona Speranza. Lo afferma il capo della conferenza delle Nazioni Unite su commercio

11.12 In due mesi il traffico commerciale che passa per il Canale di Suez è diminuito del 42% a causa degli attacchi degli Houthi dello Yemen alle ... (servizitelevideo.rai)

Tre i feriti, trasportati in codice giallo al Maria Vittoria. Disagi alla circolazione: al momento si viaggia solo in prima corsia di marcia e in corsia di emergenza. Traffico bloccato in direzione ...In due mesi il traffico commerciale che passa per il Canale di Suez è diminuito del 42% a causa degli attacchi degli Houthi dello Yemen alle navi cargo, costrette a navigare attorno al Capo di Buona ...Urumqi, 27 gen - (Xinhua) - Il volume delle merci importate ed esportate attraverso i porti terrestri nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, nel ...