Tra propaganda e guerra ibrida | Taiwan resta centrale per Usa e Cina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 27 gennaio 2024)uno degli elementi critici tra Stati Uniti e: la relazione tra le due potenze viva una fase di recupero – come dimostrano anche gli incontri programmati in questi giorni – ma il destino dell’isola rischia di essere un argomento intoccabile. Ne parleranno anche il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, e il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, nel loro faccia a faccia thailandese. Ma intanto,argomento di tensione: l’ultima in ordine di tempo è collegata alla presenza dello USS John Finn, tra le acque dello stretto che separa l’isola dal mainland. Per Pechino, il cacciatorpediniere Classe Arleigh-Burke ha “abusato del diritto internazionale”, continuando un modello di “pericolose provocazioni” in Asia orientale. Mentre il transito del John Finn dello Stretto di ...