Tra Pil e democrazia

(Di sabato 27 gennaio 2024) Mosca si sentiva minacciata dalla Nato che mirava ad entrare in Ucraina, e lo capisco. Però la Russia è un’autocrazia, non una, e ha un Pil inferiore a quello dell’Italia. Insomma, preferisco le nostre democrazie imperfette.Vasco Ronchivia email Gentile lettore, comincio dal Pil. Facendo questo mestiere ho dovuto apprendere i rudimenti dell’economia e le posso garantire che il Pil da solo non significa quasi niente. Per due ordini di motivi. Uno è detto nel celebre discorso di Bob Kennedy del 18 marzo 1968: “Il Pil comprende anche l’inquinamento dell’aria e le stragi del sabato sera… Cresce con la produzione di missili e atomiche… Ma non considera la salute delle famiglie e l’educazione dei ragazzi. Non capisce la bellezza della poesia, non misura l’arguzia o il coraggio, la saggezza o la compassione…”. Il secondo motivo è più prosaico: Pil e reddito pro ...