Tra autovelox e incidenti | a 90 minuti da Lecce «San Giorgio Ionico | noi sempre più lontani»

(Di sabato 27 gennaio 2024) La bellezza del versante orientale della provincia di Taranto ha un suo inno che sa tanto di cantilena, come recitare la formazione calcistica. Come Zoff, Gentile, Cabrini e cosi via. L'esempio...

Avrebbe sradicato e lasciato a terra due Autovelox , ma è stato ripreso dalle telecamere e denunciato per danneggiamento aggravato. Non si ... (today)

C’è un “ Fleximan “ anche in Piemonte. I carabinieri di Santa Maria Maggiore (nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola) hanno denunciato, per ... (ilfattoquotidiano)

La bellezza del versante orientale della provincia di Taranto ha un suo inno che sa tanto di cantilena, come recitare la formazione calcistica. Come Zoff, Gentile, Cabrini e cosi via.SAN BENEDETTO - Il semaforo del quartiere di San Filippo Neri, che regola l'incrocio tra la statale e via Gabriele D'Annunzio, non dà segni di vita da ben quattro giorni.RECANATI È' ancora al centro delle polemiche il famigerato autovelox di Romitelli, lungo la Regina, nel territorio del Comune di Recanati, operativo da aprile dell’anno scorso, in ...