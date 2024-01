Toromania | Toro da Europa Ma l'infortunio di Buongiorno può essere un problema enorme

(Di sabato 27 gennaio 2024) Qualche mese fa una partita come quella di Cagliari il Torino non l’avrebbe vinta, qualche mese fa nel finale sarebbe arrivato il gol...

Prima Mergim Vojvoda e Karol Linetty, poi Antonio Sanabria : tre rinnovi di contratto in poche ore che si possono facilmente leggere come la... (calciomercato)

Da alcuni giorni la notizia del forte interesse del Milan per Alessandro Buongiorno ha mandato in subbuglio i tifosi. Quelli rossoneri più... (calciomercato)

Qualche mese fa una partita come quella di Cagliari il Torino non l’avrebbe vinta, qualche mese fa nel finale sarebbe arrivato il gol del 2-2. Qualche mese fa c’era un altro Torino. Ora c’è una ...Il Milan continua a muoversi per Alessandro Buongiorno. Come spiegato da Luca Marchetti, attraverso il proprio editoriale su 'Tuttomercatoweb.com' la volontà del Torino è chiara: blindare il calciator ...Da alcuni giorni la notizia del forte interesse del Milan per Alessandro Buongiorno ha mandato in subbuglio i tifosi. Quelli rossoneri più che quelli del Torino..