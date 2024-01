Torino | UFFICIALE il prestito di Haveri al Catania | il comunicato

Leggi tutta la notizia su calcionews24

Kevin, giocatore di proprietà del, è passato ufficialmente ilal. Ecco ildel club siciliano.Football Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalFC, con opzione per il riscatto e contro-opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kevin, nato a Shkodër, in Albania, il 18 settembre 2001. Nella prima parte della stagione in corso, l'esterno difensivo ha sommato 7 presenze con la maglia dell'Ascoli, tra Serie B ...