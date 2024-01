Torino | sospetta lussazione alla spalla per l’obiettivo del Milan Buongiorno

Alessandro Buongiorno è uscito malconcio dalla gara vinta contro il Cagliari: problema alla spalla per il difensore ...Tre punti ma anche un giocatore ko e un sospetto ko. Il Toro torna a casa dalla Sardegna, nell'emozionante partita del ricordo di Riva, con apprensione per Buongiorno: per lui sospetta lussazione alla ...Blog Calciomercato.com: Riva… Rivaa...Rivaaa!!!… Goal di Gigi Riva!!!!!! Nando Martellini ci raccontava cosi i suoi goals. Riconosceremo sempre Rombo di tuono ...