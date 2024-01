Torino-Inter Primavera | formazioni ufficiali | c’è Stabile! Altri tre assenti

(Di sabato 27 gennaio 2024) L’scende in campo oggi alle 13 in trasferta per giocare la diciannovesima giornata del Campionato1 contro il. A differenza della partita contro la Sampdoria, Cristian Chivu avrà a disposizione Giacomo Stabile in difesa., invece, Ebenezer Akinsanmiro e Aleksandar Stankovic perché in partenza con la prima squadra. Assente anche il portiere Alessandro Calligaris dopo lo scontro di gioco contro la Sampdoria nell’ultima partita. Di seguito ledella partita., le: Abati; Dell’Aquila, Silva, Azevedo, Dellavalle, Gabellini, Muntu, Marchioro, Ciammaglichella, Njie, ...

Il Torino di Scurto affronta in casa la capolista Inter, battuta in Coppa Italia diciassette giorni fa grazie la gol di Ciammaglichella, in un match che potrebbe servire in chiave playoff. I granata ...Tutto pronto: sabato 27 gennaio alle ore 13 a Orbassano: l'Inter capolista vuole difendere la vetta dagli assalti, il Torino è la prima tra le inseguitrici e cerca una vittoria per portarsi a ridosso ..."Il bilancio della Supercoppa a quattro squadre e' ottimo. Pensavamo ci fosse bisogno di piu' tempo per metterlo a punto, ma abbiamo ottenuto ...