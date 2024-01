Torino | ansia Buongiorno | le condizioni del centrale

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 27 gennaio 2024) Alessandrofa preoccupare Juric e ilperché nel finale è uscito malconcio per una botta rimediata contro il Cagliari Alessandrofa preoccupare Juric e ilperché nel finale è uscito malconcio per una botta rimediata contro il Cagliari. Sospetta lussazione alla spalla destra rimediata nel finale per il, in ogni caso assente tra una settimana in casa contro la Salernitana: era diffidato ed è stato ammonito. Oggi una valutazione migliore dell’infortunio, a freddo. Lo scrive Tuttosport.