Topi di appartamento in discesa | crescono rapine e truffe online

(Di sabato 27 gennaio 2024) La provincia di Lecco è più sicura. I reati denunciati diminuiscono, sebbene aumentino. Nel 2023 i reati denunciati nel Lecchese sono stati 9.688, 26 al giorno di media, il 4,5% in meno dei 10.125 del 2022. Subiscono una flessione i reati predatori: diminuiscono i furti in generale, scesi del 2% da 3.692 a 3.619, del 7% i furti di autovetture passati da 139 a 130, i furti in abitazione del 12,5% da 1.133 a 1.009 e gli scippi dell’11% da 41 a 37. Registrano invece un aumento furti con destrezza e borseggi, saliti dell’11,5% da 201 a 224, come i furti nei negozi lievitati del 7% da 275 a 295. In aumento pure le: da 92 a 106, in crescita quindi del 15%. Contestualmente sono però aumentati i rapinatori scoperti, da 33 a 44. Lenei negozi e in casa hanno conosciuto ...