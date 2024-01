Tiro a segno | Coppa del Mondo Cairo 2024 | Giancamilli e Nilo Maldini quarti nella pistola 10 metri a coppie miste

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) Entra nel vivo ladeldi, di scena al, in Egitto. Italia ai piedi del podio10, dove Chiarae Federicosi sono dovuti accontentare del quarto posto. Gli azzurri sono stati battutifinalina dai kazaki Irina Yunusmetova e Valeriy Rakhimzhan per 16-8. La vittoria è andata invece agli indiani Rhythm Sangwan ed Ujjawal Malik, vittoriosi per 17-7finale per il primo posto sugli armeni Elmira Karapetyan e Benik Khlghatyan. Eliminata nelle qualificazioni infine l’altra coppia azzurra, Maria Varricchio e Paolo Monna, ...