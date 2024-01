The Holdovers | il professore da Oscar di un grande Paul Giamatti

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 27 gennaio 2024) «Immagino che pensassi di poter fare la differenza», commenta con disincantoHunham, docente di storia antica in un collegio del New England; «Pensavo di poterli preparare almeno un po’ ad affrontare il mondo. Ma il mondo non ha più senso; è come impazzito». Le parole cariche di scetticismo del professor Hunham riflettono l’attitudine del protagonista del film The– Lezioni di vita: una crescente difficoltà a riconoscersi nella società attorno a sé, nello specifico l’America all’alba degli anni Settanta, e un endemico senso di sfiducia rispetto all’efficacia del proprio mestiere. Una sfiducia che però, nel ritratto offerto da, non sfocia mai nella mera autocommiserazione. Al contrario, il suo professor Hunham ci tiene a mantenere un’apparenza di rispettabilità ‘istituzionale’ e di ...