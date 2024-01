Testimoni di Geova e le altre vittime dimenticate dell’olocausto

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 27 gennaio 2024) Oggi 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria. Fu istituito per non dimenticare l’orrore perpetrato dai nazisti e dai loro alleati: milioni lee non solo ebrei. E’ nostro preciso dovere ricordare tutti coloro che morirono a causa della follia ordita dal Terzo Reich. Il campo di concentramento di Auschwitz – ilcorrieredellacitta.comAlmeno 6 milioni di ebrei e milioni dipersone, tra cui polacchi, slavi, rom e sinti, omosessuali e persone con disabilità. Queste ledi una delle più grandi stragi della storia dell’umanità. Persone innocenti, uccise per dar seguito al piano di sterminio di Adolf Hitler a cui si allinearono le nazioni che strinsero alleanza col Terzo Reich. E tra coloro che persero la vita nei campi di concentramento e di sterminio ci furono anche idi ...