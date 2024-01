Terribile omicidio | 26enne accoltellato in casa nel Varesotto

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 27 gennaio 2024) Unsi consumato oggi nel, dove unè stato ucciso nella sua. I carabinieri di Fagnano Olona (Varese), raggiunti poco dopo dai colleghi della sezione operativa di Busto e del Nucleo investigativo di Varese, sono intervenuti in via Mascheroni a Cairate, dove in un appartamento al civico 1 era stata segnalata le presenza di una persona deceduta. Giunti sul posto, i militari...