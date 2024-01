Terribile frontale in Abruzzo | un morto e due feriti

REFRONTOLO (TREVISO) - Incidente oggi, 27 gennaio, intorno alle 6.40 tra un Fiat Fiorino e un furgoncino: ferito un addetto alla vigilanza privata di 64 anni. L'impatto in via Crevada a Refrontolo, ...Un impatto violentissimo, come dimostrano alcune immagini, in cui si nota uno dei due mezzi tranciato a metà e l’altro senza la parte frontale. Il conducente della Punto è rimasto incastrato tra le ...Scontro frontale questa mattina 26 gennaio a Lurago Marinone, erano da poco passate le 6 quando sono intervenuti i vigili del fuoco in via Milano. Due i feriti, una donna di 31 anni e un uomo di 35: ...