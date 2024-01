Ternana | tre dell’Inter pronti col Venezia | solo uno da titolare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 gennaio 2024) Alle ore 14 è previsto il calcio d’inizio di. Una partita che vede anche la presenza di tre giocatori di proprietà, in prestito nella squadra umbra.uno dei tre, però, partirà da. PRESTITI – Tre giocatori in prestito dall’Inter allasaranno impegnati questo pomeriggio in Serie B nella sfida contro il. Mauno dal primo minuto. Si tratta di Franco Carboni, in gol nella scorsa giornata. Gli altri due sono il portiere brasiliano Gabriel Brazao e l’attaccante Jan Zuberek, entrambi che partiranno però soltanto dalla panchina. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...