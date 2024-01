Teoria della ragazza triste | che contiene un uomo che guarda una donna

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 gennaio 2024) Negli anni in cui la domanda impossibile era chi sono?, mi pareva più semplice cercare una risposta in come mi vedevano gli altri: se non volevo rispondere all’irrealizzabile canone di perfezione e mansuetudine inscritto nell’educazione femminile e che mi avrebbe conquistato l’apprezzamento altrui, dovevo trovare un altro modo per attirare lo sguardo. Loro, le ragazze perdute, le ragazze sfuggenti, ci riuscivano. Sara Marzullo, “Sad Girl - lacome” (66thand2nd, 176 pp.) “Siamo intrappolate in un pasticcio, come ci muoviamo sbagliamo”, diceva unain una seduta di autoconsapevolezza negli anni Settanta. Era un punto di partenza, un bel rompicapo. E adesso? Adesso, come sempre, non c’è niente di più interessante e complicato di essere una. E anche di:re una ...