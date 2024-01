Tentato omicidio a Capodanno | scoperto e arrestato dalla polizia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) La Spezia, 27 gennaio 2024 – I fatti si riferiscono alla notte di, ma il cerchio si è chiuso l’altro pomeriggio in viale Garibaldi. Lì la squadra mobile ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 29 anni, che il primo gennaio si era reso protagonista di una violenta aggressione in piazza Cavour nei confronti di un ventottenne anche lui straniero, con il quale aveva avuto in precedenza una lite per futili motivi davanti ad un bar. Gli agenti hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di, firmata del gip Marinella Acerbi su richiesta del pubblico ministero Maria Pia Simonetti e dello stesso procuratore capo Antonio Patrono. Erano le ore 1,25 del primo dell’anno quando una pattuglia della squadra volante era intervenuta in piazza del mercato in seguito alla lite poi ...