Tenta la rapina armato di coltello | messo in fuga con lo spray al peperoncino VIDEO

I Carabinieri sono intervenuti oggi, 26 gennaio 2024, poco prima delle 14 a Firenze in un minimarket di generi alimentari in via dello Statuto, ... ()

A.H. di 22 anni e M.E.S. 47enne, entrambi di nazionalità egiziana, sono finiti in carcere, il primo per il reato di tentata rapina, il secondo per quello di tentato furto. Entrambi gli arresti sono ...Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Campi Bisenzio per tentata rapina dopo aver cercato di rubare un'auto con a bordo una donna e suo figlio disabile. L'episodio è avvenuto nel parcheggio di un sup ...C’è mancato davvero poco che mi ferisse» racconta l’uomo. L’aggressore, senza fissa dimora e con precedenti penali, è stato così arrestato per tentata rapina e porto di oggetti atti a offendere. Un ...