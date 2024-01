Tenta di rapinare una donna e suo figlio disabile Calci e pugni all’auto | arrestato

(Di sabato 27 gennaio 2024) Campi Bisenzio (Firenze), 27 gennaio 2024 – Hato diunadentro la sua auto nel parcheggio di un supermercato, provocando un malore alche in quel momento si trovava con lei. Sono stati attimi di paura quelli vissuti questa mattina, 27 gennaio, nei pressi del supermercato Coop di via Buozzi a Campi Bisenzio. Un 36enne italiano hato di introdursi all’interno di una macchina con all’interno unae suo. La signora era al posto del passeggero, ma le chiavi erano già inserite nel cruscotto. Il rapinatore ha quindito di sfilarle, intimando ai due di scendere dal mezzo. Laè riuscita a strappargli le chiavi di mano e si è chiusa all’interno dell’auto: il ...

Tentata rapina attorno alle 18 di oggi, martedì 23 febbraio, in via Angiolina Ferrari, a Brescia. Nel mirino una tabaccheria , dove due malviventi ... (ilgiorno)

"Rilevanti, anche per l'impressione che la vicenda ha destato nella pubblica opinione, le indagini della procura di Firenze sulla scomparsa della piccola peruviana Mia Kataleya Chicclo Alvarez, che vi ...Tentata rapina nella prima serata di venerdì a Coriano, in via Europa. I fatti si sarebbero consumati intorno alle 18. Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell'Arma, un giovane avrebbe avvicinato ...Le immediate ricerche attivate dai Carabinieri, grazie a fondamentali dettagli forniti dalla vittima hanno consentito di rintracciare poco dopo - nei pressi del Castello di Manfredonia - l’indagato, i ...