Tensioni a Milano al corteo pro Palestina

(Di sabato 27 gennaio 2024) AGI - Sono venuti a contatto con le forze dell'ordine in assetto antisommossa i manifestanti pro Palestinesi, arrivati a 1.200 persone, che hanno provato a forzare lo schieramento di via Bambaia. I reparti inquadrati hanno fatto indietreggiare i manifestanti con una carica di alleggerimento. Da oltre un'ora chi e' sceso in piazza chiede a gran voce di partire in. Richiesta negata dai funzionari dell'ordine pubblico.pro, circa 1200, che hanno cercato di partire inda piazzale Loreto verso via Padova. Tra i partecipanti esponenti delle associazioni palestinesi, delle sigle dell'associazionismo della sinistra ex parlamentare e sindacati di basi. "Ecco dove si ferma la democrazia", dice al megafono uno dei manifestanti mentre vengono intonati i cori "Siamo tutti palestinesi" e "...

Tensione a Milano , in via Padova, al presidio pro-Palestina non autorizzato . I manifestanti sono venuti a contatto con le forze dell'ordine in tenuta ... (ilmessaggero)

Tensioni al corteo di Milano, carica di polizia e carabinieri: il video Attimi di tensione e carica delle forze dell'ordine a Milano. Come riporta MilanoToday è successo in via Padova, dove il corteo ...Durante i tafferugli tra le forze dell'ordine e i manifestanti pro Palestina in via Padova è stato ferito un manifestante che ha riportato un taglio sul sopracciglio. In questo momento il corteo ...