Tensione a Milano | oltre mille al presidio non autorizzato pro Palestina | la polizia carica – Il video

(Di sabato 27 gennaio 2024) Sono serviti a poco i divieti imposti da alcune delle principali questure d’Italia per impedire le manifestazioni pronel Giorno della Memoria. In diverse città italiane, cittadini e collettivi si sono dati appuntamento per scendere in piazza e chiedere di «fermare il genocidio in corso a Gaza». La città con la situazione più movimentata è, dove si sono verificati alcuni momenti diquando i manifestanti hanno provato a far partire il corteo in via Padova ma si sono scontrati con le forze dell’ordine in tenuta antisommossa. Quando le prime fila dei circa 1.200 partecipanti – secondo i dati della Questura – hanno provato a superare il cordone di, gli agenti hanno risposto con unadi alleggerimento. Nel pomeriggio, gli organizzatori della manifestazione milanese ...

