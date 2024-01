Tennistavolo | Europei U21 | singolari allineati alle semifinali | assegnato il titolo nel doppio misto

(Di sabato 27 gennaio 2024) Penultima giornata per quanto riguarda gliunder 21 diin quel di Skopje (Macedonia). I tabelloni del singolare maschile e femminile si sonofino, mentre quello dei doppi alla finale e si èilnel. Già ieri erano stati eliminati tutti gli italiani. Nel singolare maschile lesaranno tra il francese Thibault Poret e il polacco Maciej Kubil e tra il tedesco Andre Bertelsmeier e il polacco Milosz Redzimski. Poret ha avuto la meglio del belga Laffineur per 4-0, successo 4-1 per Kubil sul transalpino Coton, mentre Bertelsmeier e Redzimski hanno battuto 4-2 rispettivamente i rumeni Istrate e Ionescu. Nel singolare femminile si giocheranno ...

