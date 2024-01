Tennis | sì al ranking protetto | fissato il rientro dopo l’infortunio

(Di sabato 27 gennaio 2024), la notizia è stata ufficializzata e non servono altre conferme: ecco quando finalmente lo rivedremo in campo. Meno male, verrebbe da dire, che c’è il. Un ottimo salvagente sul quale fare affidamento nei momenti più difficili. La notizia era nell’aria già da qualche giorno, ma la conferma è arrivata solo nelle scorse ore e adesso, quindi, è ufficiale.che lo ha tenuto a lungo lontano dal campo, sta finalmente per tornare. E al suonon manca molto, peraltro, per la gioia dei fedelissimi. LaPresse – ilveggente.itRafael Nadal, è di lui che stiamo parlando, ricomincerà la sua cavalcata a Doha, in occasione dell’Atp 250 Qatar ExxonMobil Open. La microlesione muscolare che ha fermato la sua corsa a Brisbane, riportata nella stessa zona in cui ...

Sarà un 2024 in salita per Matteo Berrettini . Il Tennis ta italiano si sta preparando per la lunga trasferta australiana che comincerà dalle ... (oasport)

Sarà un 2024 in salita per Matteo Berrettini . Il Tennis ta italiano si sta preparando per la lunga trasferta australiana che comincerà dalle ... (oasport)

AUSTRALIAN OPEN - Domenica 28 gennaio alle ore 9.30 italiane, Jannik Sinner scenderà in campo contro Daniil Medvedev per la finale del pirmo slam stagionale.Il leader del tennis azzurro ha battuto il numero 1 Novak Djokovic in ...La domanda che tutti ora si fanno è la seguente: Jannik Sinner potrà diventare il numero 1 al mondo del ranking Atp se dovesse ...Melbourne, 26 gen. -(Adnkronos) - Per la terza volta in carriera Daniil Madvedev raggiunge la finale dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in ...