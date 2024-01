Tennis | Novak Djokovic | “Un ko che non segna l’inizio della mia fine Il Roland Garros? Sarò pronto | ma Nadal…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024)si rimbocca le maniche e si rimette in corsa verso il prosieguosua stagione. I grandi campioni fanno così. Dopo una sconfitta, anche pesante, bisogna sempre prendere i lati positivi e ripartire da li, senza dimenticare le cose che non sono andate nel verso giusto. La semifinale degli Australian Open 2024, dopotutto, ha visto il numero 1 del mondo perdere nel torneo del Grande Slam di Melbourne dopo ben 2195 giorni. Jannik Sinner in 4 set ed in poco più di 3 ore, ha fermato la corsa del fuoriclasse serbo che, per l’ennesima volta, sembrava inarrestabile. Ma, come ha ammesso lo stesso nativo di Belgrado, bisogna già pensare al futuro. In primo luogo al prossimo torneo Major, ovvero il, anche se in precedenza vedremo numerosi Masters 1000, ovvero Indian Wells, Miami, ...