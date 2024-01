Tempesta d' amore | trame dal 28 gennaio al 3 febbraio | l' arresto di Carolin

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 27 gennaio 2024)Lamprecht finirà di nuovo in carcere nel corso della prossima settimana di programmazione did'. Stando alledal 28al 3, intanto, Josie sarà spiazzata dalla dichiarazione d'di Leon, ma deciderà di regalare un'occasione al giovane. I due, poco dopo, organizzeranno un'escursione in montagna e Leon sarà intenzionato a rivelare alla Klee la sua vera identità. Il ragazzo, però, quando Josie gli racconterà che la sua relazione con Paul è finita a causa delle bugie, non riuscirà più a confessarle la verità. In seguito,proverà a rubare i farmaci, ma all'ultimo momento non se la sentirà di tradire Michael e, senza volerlo, metterà nei guai una paziente, mentre Max, nell'ambito della sua campagna ...