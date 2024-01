Team Beltrami a caccia della gloria Debutto stagionale in Francia Si corre il Gran Prix di Marsiglia | Sarà un calendario di alto livello»

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ae alla ricerca di un futuro nel mondo del ciclismo. Ha preso forma la formazione delTsa Tre Colli per la stagione 2024. Presentata alla presenza dello sponsor Graziano, la squadra è formata da 13 atleti: Filippo Agostinacchio (2003), Andrea Biancalani (2000), Edoardo Burani (2004), Gabriel Fede (2003), Giulio Giraudo (2005), Valentino Kamberaj (2005), Simone Impellizzieri (2001), Filippo Quintavalla (2005), Alex Raimondi (2000), Nicola Rossi (2003), Samuele Scappini (2005), Michael Vanni (2003) e Giacomo Tagliavini (2004). Conferme sul versante dei direttori sportivi: Enea Farinotti, Roberto Miodini e Stefano Roncalli.manager Emanuele Brunazzi e Stefano Chiari. La formazione con base a Praticello di Gattatico si ...

