Taylor Swift e le foto pornografiche create con l’AI | sul caso interviene anche la Casa Bianca

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di sabato 27 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione L’Intelligenza Artificiale e le sue implicazioni etiche continuano ad alimentare un dibattito che ad oggi sembra senza fine. Se la presunta innocenza nelle immagini fake di Papa Francesco e Donald Trump in manette non aveva creato alcun tipo di allarme, ilche ha coinvolto la popstar dei recordha generato non poca preoccupazione, accendendo un riflettore sull’urgenza di interventi legislativi sul tema. Dopo aver concluso il 2023 battendo ogni tipo di record e diventando “la persona dell’anno” secondo il Time, per...