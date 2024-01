Taranto | “Ultimo round” | il pugile vittima del nazismo Giornata della Memoria

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di sabato 27 gennaio 2024) Di seguito il comunicato: «» è andato in scena anche in alcune palestre di boxe di Milano e altre città del nord Italia. Perché lo spettacolo interpretato da Andrea Simonetti e diretto da Gaetano Colella, coautori del testo, racconta direttamente sul ring la storia vera di Johann Trollmann, ilsinti morto in un campo di lavoro nazista al quale nel 1933 venne negato il titolo di campione dei pesi medi di Germania perché zingaro. Una storia potente come un pugno nello stomaco che Simonetti e Colella hanno scelto di presentare nel «Giorno», sabato 27 gennaio (ore 21), all’auditorium TaTà di, per la stagione «Periferie» sostenuta dalla Regione Puglia e organizzata dalla compagnia teatrale Crest, che produce questo suo nuovo spettacolo in ...