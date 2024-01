Taranto | concerto chitarra-voce Stasera

(Di sabato 27 gennaio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Si terrà sabato 27 gennaio alle ore 19.00 presso il Palazzo di Città ildel duo Giusy Miriam Pompilio -soprano e Luciano PompilioInternazionale “Apulia”, nata da un’idea della prof.ssa Maria Ivana Oliva, dell’associazione musicale “Guitar Artium CSV. Giusy Pompilio nasce a San Giovanni Rotondo il 1997, frequenta l’ultimo anno di Canto Lirico presso il dipartimento Umberto Giordano soprano Rosa Ricciotti. Figlia d’arte, apprezzata per l’innata musicalità e la comunicativa, sin da bambina è sempre stata attratta dal teatro, musica e canto, già all’età di 10 anni aveva fatto l nella rappresentazione del “Mago di Oz”. A 11 anni inizia lo studio del violino, facendo varie esibizioni, prese parte al coro della scuola dove scopre la sua passione per il canto. ...

