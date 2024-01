Tajani “Italia in prima fila | a fianco di Israele”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 27 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “L’è inlinea, adi, contro l’antisemitismo: l’ho ribadito alle Autorità israeliane negli incontri che ho avuto a Gerusalemme nei giorni scorsi. Non possono essere in alcun modo tollerati questi vergognosi rigurgiti di antisemitismo che si stanno diffondendo come conseguenza del conflitto in corso: quest’anno, ancora di più, abbiamo il dovere di contrastarli ovunque, in ogni modo, e di intensificare gli sforzi tesi a preservare la Memoria della Shoah”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonioin occasione del “Giorno della Memoria”. In occasione della sua recente missione in Medio Oriente, il Vicepremier aveva partecipato in qualità di ospite d’onore alla cerimonia svoltasi a ...