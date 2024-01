Taiwan | rilevati 33 aerei militari e 7 navi cinesi in 24 ore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024)ha rilevato la presenza o il passaggio in totale di 33e di 7 unità navali della Cina attorno all'isola nelle ultime 24 ore: il numero più elevato dallo scorso 13 gennaio, e degli13 hanno varcato la cosiddetta "linea mediana" che convenzionalmente ma non ufficialmente marca il confine fra Cina e: confine non riconosciuto da Pechino. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa di Taipei, facendo terminare il conteggio alle locali 6 di mattina (le 23 italiane di ieri). Secondo gli osservatori, si tratta di una intimidazione a Taipei in vista dei colloqui di Bangkok tra il ministro degli Esteri Wang Yi e il consigliere per la Sicurezza nazionale americano Jake Sullivan, dedicati anche a. Lo scorso settembre, secondo Taipei, fu battuto il record, ...