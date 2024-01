Tacopina resta e rilancia | I miei piani non cambiano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Joetorna a parlare dopo diversi mesi, perre il proprio impegno nella Spal: "Per prima cosa do il benvenuto a Marcello Follano e a sua sorella Gabriella, che mi affiancheranno. Marcello è un mio amico che ha fatto successo a Wall Street e che nutre grande passione per il calcio. Dagli Stati Uniti ha sempre seguito le mie avventure e ora ha deciso di investire anche perchè affascinato dalla storia e dalle strutture della Spal. Mi supporterà per continuare a far crescere il club, e oggi sarà a Ferrara". E infatti eccolo sbucare poco dopo, a conferenza ultimata, tuta azzurra Tacchini Tracksuit da viaggio o giù di lì. "Io resterò presidente – continua– e condividerò con lui programmi e strategie. Inon sono cambiati e il mio desiderio dire a ...