Tacchinardi | «Juve | fattore psicologico incide Con una vittoria sull’Empoli…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 27 gennaio 2024) Alessio, ex centrocampista della, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della lotta scudetto e di Allegri Alessio, ex centrocampista della, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della lotta scudetto e di Allegri. Le sue dichiarazioni: SETTIMANA DECISIVA – «Il campionato è ancora lungo, ma questa può essere la settimana della svolta per lantus» SENSAZIONI SULLA– «Positive. Se oggi lantus batte l’Empoli mette una bella pressione sull’Inter che dopo 24 ore scenderà in campo al Franchi a -4 e contro una Fiorentina avvelenata per questo inizio di 2024. Ile i nerazzurri, per uscirne bene, dovranno dare un’altra dimostrazione di forza e ...