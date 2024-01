Tabellone ATP Montpellier 2024 | Cobolli pesca Monfils | c’è Rune Murray-Paire per lo spettacolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) Sorteggiato ildel torneo ATP 250 di, l’unico che andrà in scena la prossima settimana per il circuito maschile. Nella sua lunga storia, iniziata nel 1987, questo evento ha visto trionfare diversi nomi di spicco: quasi tutti i grandi francesi a partire da Yannick Noah, ma anche John McEnroe, Pete Sampras, Yevgeny Kafelnikov, Andy Roddick e naturalmente Jannik Sinner, vincitore nel 2023. A guidare il, in virtù dell’aver accettato una wild card, Holger. Il danese ha bisogno di partite, e potrebbe debuttare con un idolo delle folle francesi, Richard Gasquet. Sebbene in declino, l’ex top ten può sempre regalare sorprese, e chissà che non ne arrivi una anche in questo caso. Australian Open, si spegne in finale il sogno di Bolelli/Vavassori: il torneo di doppio va a Ebden/Bopanna D’altro ...