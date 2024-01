Szczesny sbaglia il rinvio | l’arbitro fischia la fine mentre Cancellieri calcia a porta vuota

E' il commento del portiere della Juve Wojciech Szczesny dopo l'1-1 con l'Empoli ...Poi sull'espulsione di MIlik: "Ha sbagliato, speriamo si faccia perdonare in campo. Non deve chiedere scusa, ...Lui oggi ha sbagliato ma resta un giocatore molto importante per la nostra squadra e deve ripagarci adesso con tanti gol nelle prossime partite. E’ un episodio che ha cambiato la partita e ha ...Lui oggi ha sbagliato ma resta un giocatore molto importante per la nostra squadra e deve ripagarci adesso con tanti gol nelle prossime partite. E’ un episodio che ha cambiato la partita e ha ...