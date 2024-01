Szczesny | «Inter forte ma vogliamo lottare A San Siro per un sogno!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il pareggio della Juventus contro l’Empoli è stato inaspettato, soprattutto pensando alla prossima sfida con l’. Proprio del match di Sanper prossimo 4 febbraio parla Wojciech. PUNTO POSITIVO – La Juventus attende la risposta dell’di domani sera, ma può già iniziare a pensare allo scontro diretto di domenica prossima a San. Wojciechvenuto su Dazn dopo il pareggio contro l’Empoli, dichiara: «C’è un po’ di amarezza perché quando giochi in casa contro l’Empoli, con tutto il rispetto, si deve sempre vincere. Poi per come si è messa la partita, giocare in dieci non è semplice, portare a casa comunque un punto è positivo. L’anno scorso queste partite le perdevamo. Quest’anno ci siamo compattati. Andiamo a Milano per conquistare ...