Super Big a Sanremo Tra Cocciante e Nannini la serata delle cover è più che una passerella

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Bisognerebbe forse chiederlo agli Stadio, vincitori del Festival nel 2016 grazie anche alla formidabilede La sera dei miracoli di Lucio Dalla, o a Gianni Morandi, terzo due anni fa pure con lo zampino di Jovanotti, se alariservata ae collaborazioni è veramente ininfluente sull’esito finale. Si può discutere se nellaaperta agli ospiti sia più opportuno affrontare brani storici del repertorio italiano e internazionale, come vuole Amadeus, o preferire la rilettura del proprio, come preferito da Baglioni, ma nelle dinamiche della competizione la quartanon è certo una semplice. Tra quelli che quest’anno l’hanno capito c’è sicuramente Il Volo con una potentissima versione della Who Wants to Live Forever dei Queen ...