Stupro Milano | il calciatore arrestato resta in carcere | «Nessun freno inibitorio» Al parco giorni dopo | cercava altre prede

(Di sabato 27 gennaio 2024) Auna ragazza litiga in casa con la famiglia, esce e compra una bottiglia di vodka. La telecamera di una banca la riprende intorno all?1 di notte mentre attraversa la strada in piazzale...

Per il giudice l'atteggiamento ...MILANO - A Milano una ragazza litiga in casa con la famiglia ...la ragazza soffra anche di patologie psichiatriche che la rendono più vulnerabile. Avrebbe stuprato la ragazza durante la notte tra il ...Stanislav Bahirov è stato arrestato per aver violentato una ragazza con disturbi pisichici in un'area cani del quartiere Niguarda di Milano. Le parole del gip: "Monitorava il parco, era determinato a ...