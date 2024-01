Striscioni pro Gaza e contro Israele anche nel Giorno della Memoria

(Di sabato 27 gennaio 2024) Bologna, 27 gennaio 2024 - I cortei pro-Palestina sono stati rinviati in molte città italiane in modo da non farli coincidere con la 'Giornata' che ricorda la Shoah. Ma a Bologna si sono comunque vistipro, per sfidare i "divieti di Piantedosi": un piccolo gruppo di militanti di Potere al popolo, Rete dei Comunisti, Opposizione Studentesca d'Alternativa, Cambiare Rotta-Organizzazione Giovanile Comunista si è ritrovato oggi sulla scalinata del Pincio per manifestare a favore dei Palestinesi. "Oggi in varie città si tengono manifestazioni a fianco del popolo palestinese, manifestazioni che il governo nazionale cerca di vietare con la scusa'Giornata' sotto palese ...

