Strage Sinnai | assolto Beniamino Zuncheddu | Mi sentivo come un uccellino in gabbia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 27 gennaio 2024) "Miuninsenza la possibilità di poter fare niente". Lo ha detto, l'uomonel processo di revisione in corte d'Appello dopo essere rimasto in carcere per più di 30 anni per ladi Cuili is Coccus a, in Sardegna, in cui morirono tre pastori nel 1991 e una quarta persona rimase gravemente ferita. Durante la conferenza stampa convocata dai radicali,, oggi 59enne, ha affermato: "Neppure oggi ho capito perché lo hanno fatto. Sono errori che fanno i giudici. In carcere mi dicevano sempre: se ti ravvedi ti diamo la libertà. Ma di cosa mi devo ravvedere se non ho fatto niente? Però non ho accettato perchè non ho fatto niente".