Strage del Sinnai | Beniamino Zuncheddu assolto dopo 33 anni in carcere | Non uccise lui i tre pastori a Cagliari

(Di sabato 27 gennaio 2024)perché "il fatto non sussiste".è un uomo libero.33di, l'ex allevatore sardo è stato scagionato dalle accuse di triplice omicidio relative alladeldell'8 gennaio 1991, dove vennero uccisi tre. La decisione è stata presa dai giudi

Venezia, 26 gennaio 2024 – Non è stato un malore del l’autista a causare l’incidente dell’autobus di Mestre , Alberto Rizzotto non aveva problemi al ... (ilrestodelcarlino)

Il Capo dello Stato: «Le comunità ebraiche italiane sanno che l’Italia è la loro casa e che la Repubblica, di cui sono parte integrante, non ... (ilsole24ore)

Per me "è la fine di un incubo" : lo ha detto Beniamino Zuncheddu , dopo la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Roma che lo ha assolto questa ... (feedpress.me)

Non fu Beniamino Zuncheddu l’autore della strage di Sinnai, in provincia di Cagliari, dove l’8 gennaio del 1991 furono uccisi tre pastori. Alla fine ... (ilfattoquotidiano)

Non fu Beniamino Zuncheddu l’autore della strage di Sinnai , in provincia di Cagliari, dove l’8 gennaio del 1991 furono uccisi tre pastori. Alla fine ... (ilfattoquotidiano)

Non fu Beniamino Zuncheddu l’autore della strage di Sinnai , in provincia di Cagliari, dove l’8 gennaio del 1991 furono uccisi tre pastori. Alla fine ... (ilfattoquotidiano)

Nel suo discorso per il Giorno della Memoria il presidente Sergio Mattarella ha ricordato la responsabilità del fascismo italiano nell'Olocausto.Brescia. E’ stato presentato il logo del 50esimo anniversario della strage di Piazza della Loggia che caratterizzerà tutte le iniziative che Casa della Memoria in collaborazione con il Comune di ...Strage di mammiferi nel Golfo di Biscaglia causata dalle eliche dei pescherecci: ne muoiono 9mila all’anno. Così la Francia ferma la pesca per un mese, mentre ...