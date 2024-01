Storia del ragazzo che ha scoperto relativamente tardi di essere polisessuale

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 27 gennaio 2024) La serie Sex Lives racconta l'evoluzione delle persone dal punto di vista sessuale.A 7 anni ho cominciato a frequentare un collegio esclusivamente maschile. Si faceva un gran parlare di masturbazione, ovviamente in tono sommesso, ma era un fatto esclusivamente fisico. Si trattava di afferrarsi l'uccello, giocarci un po', farlo diventare duro, provare piacere e poi liberarsi della voglia. All'epoca non capivo nulla di relazioni sessuali, di persone e biologia. Non sapevo cosa facessero i ragazzi e le ragazze quand'erano insieme e neppure come nascessero i bambini. Figurarsi le fantasie. Si trattava di una sensazione esclusivamente fisica.Da sedicenne, uscivo con una ragazza della mia stessa scuola e il nostro rapporto era un crescendo costante. Ci baciavamo spesso e ci scoprivamo ogni giorno di più, anche sotto i vestiti. Poi, una sera, mi ha invitato a casa sua, annunciandomi che i ...