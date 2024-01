Stipendi non pagati | ma il fisco pretende le tasse

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 gennaio 2024) Sono una supplente precaria, ho fatto una supplenza di tre mesi in una scuola primaria statale delle Marche con contratto breve dal 25 settembre al 23 dicembre, purtroppo come me migliaia di altri precari del settore scuola da 4 mesi non hanno visto unoo! La misura è colma. E siamo arrivati a gennaio! Nel frattempo sul portale Noipa ( si allega) mi chiedono pagamento delledel 730/23 che non hanno potuto trattenermi sulloo per incapienza delle competenze spettanti nel periodo di imposta. Praticamente è come dire che non mi pagheranno perché non hanno soldi, chiedono però i soldi per il saldo delledi circa euro 299 che dovevano essere scalate dalloo. Ma se uno non viene pagato come fa a pagare le? Che vergogna! Praticamente non hanno pagato ...