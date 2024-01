Stesso vestito | De Filippo pizzicata | il dettaglio che non sfugge

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 gennaio 2024) Una nuova puntata di C'è posta per te e nuovi, incredibili, storie. Ospite d'eccezione l'apprezzatissimo e amatissimo Luca Argentero. Forte del successo di "Doc - Nelle tue mani" e più innamorato che mai di sua moglie Cristina Marino, l'attore è uno delle sorprese del nuovo appuntamento. Ma a catalizzare l'attenzione dei telespettatori è stata Maria De Filippi, la regina delle riconciliazioni. Elegante, garbata, la conduttrice riesce quasi sempre a intervenire nel modo giusto e a favorire i ricongiungimenti familiari o di coppia. Questa sera ciò che non è sfuggito ai più attenti, però, è stato l'abito da lei indossato. Il motivo? A molti non è sembrato nuovo. Look glamour, classe indiscussa. Maria De Filippi è entrata in studio e ha offerto una lezione di stile a tutti i presenti. Per la terza puntata del seguito people show, la conduttrice ha sfoggiato un abito midi a ...